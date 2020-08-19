شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي تحصد لقب دورة الألعاب الإلكترونية FIFA 20 للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج يوسف صالح عبد الحميد لاعب وزارة التعليم العالي بلقب دورة الالعاب الالكترونية الاولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا - FIFA 20 - والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع اتحاد الالعاب الالكترونية بعد فوزه على عمر صبحى الليثي لاعب جامعة المنوفية الذي جاء في المركز الثاني، في مباراة فاصلة 3-2 عقب فوز كل منهما على الاخر في مباراتي الذهاب والاياب بنفس النتيجة 3-1.

كما حصد أحمد ممدوح لاعب الجامعة البريطانيه المركز الثالث بعد تفوقه على يوسف عصام لاعب جامعة بدر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان يوسف صالح قد بلغ المباراة النهائية من الدورة عقب تخطيه أحمد ممدوح بهدف دون رد، في حين كان عمر صبحي الليثى قد تأهل للنهائي بعد هزيمة يوسف عصام بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

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يذكر أن ، منافسات مسابقة الجملة الرياضية قد انطلقت خلال الساعات الماضية ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وتستمر لمدة أسبوعين.

وأكد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد على تميز عروض ومشاركات الطلاب والطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديمهم جمل رياضية مميزة تتحدى قدراتهم البدنية، كما تم إخراجها بصورة مميزة عن زملائهم الطلاب الأسوياء، معربا عن سعادته بتحقيق هدف الاتحاد الرياضي للجامعات بنشر ثقافة الممارسة الرياضية لدي القاعدة العريضة من طلاب الجامعات غير الممارسين.