شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا الجمعة استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادي الأهلي، والمقرر له السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

فى السياق ذاته، واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية ..كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وقام المدير الفني بالحديث مع عبد العزيز عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام فريق مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقام كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

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ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما حصل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق.

وأقر فيفا بحق الزمالك في الحصول على 89 ألف دولار من نادي بيراميدز، وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية.