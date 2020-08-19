شكرا لقرائتكم خبر عن أعظم 10 هدافين في تاريخ القمة قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يملك عدد من اللاعبين سجلا تهديفيا رائعا طوال لقاءات القمة التي يستعد فيها فريقا الأهلى والزمالك للقاء القمة الجديد الذي تجمعهما فى التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدورى، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر لقاء القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين بعيدا عن موقفهما بالدورى.

يدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

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أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.