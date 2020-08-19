شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم البنك الأهلى بثلاثية وديا استعدادا لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وقام سيد عبد بإشراك عدد كبير من للاعبيه علي مدار شوطي اللقاء وبدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام سعد في حراسة المرمي واسامه الليبي واحمد كالوشا وحموده سمير وأحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف واحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم ومحمود السيد.
في الشوط الثاني تم الدفع بأحمد بدوي في حراسة المرمى واحمد اشرف و حسام اشرف وكريم الضو وأحمد ساهر ويكا ويساهم وادهم احمد ومعتصم شيكا وجودة ايمن ومحمود كهرباء ويوسف مجدي وحازم ممدوح ومحمد حسن .
ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في الرابعة عصرا .
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