بالفيديو.. بايرن ميونخ يرد على فرص ليون بهدف جنابري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقدم نادي بايرن ميونخ الألماني، على نظيره ليون الفرنسي، بهدف في مباراة نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف البايرن عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد أن أهدر لاعبو ليون هدفين محققين.

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وأهدر ممفيس ديباي أول فرصة في اللقاء، بعد أن انفرد بالحارس مانويل نوير في الدقيقة 6، ولكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيسر لمرمى بايرن ميونخ.

وأضاع إكامبي لاعب ليون فرصة جديدة، بعد أن راوغ مدافعي بايرن، وسدد الكرة ولكن القائم منع ليون من هدف.

ورد بايرن على فرص ليون بهدف، بعد كرة طولية من كيميتش وصلت لجنابري الذي انطلق بالكرة ومر من دفاع ليون وسدد الكرة ببراعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك ليون.