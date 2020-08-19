الدوري يشهد أول قمة بين الأهلي والزمالك منذ 387 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يشهد ستاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل أول مباراة قمة بين الاهلي والزمالك في مسابقة الدوري منذ 387 يوماً.

قمة الدور الأول بين الفريقين كان مقرراً لها اللعب على استاد القاهرة لكن جاء انسحاب الزمالك ليقضي على إمكانية ظهور الفريقين على الملعب المُفضل لهما تاريخياً.

قبل ذلك التقى الأهلي والزمالك مرتين في بطولة كأس السوبر، الأولى كانت يوم 20 سبتمبر الماضي على استاد برج العرب وفاز الأهلي بنتيجة (3-2).

المواجهة الثانية كانت في 20 فبراير الماضي في أبوظبي وانتهت بالتعادل السلبي ثم توج الزمالك بركلات الترجيح وبعدها بأربعة أيام انسحب من قمة الدوري يوم 24 فبراير.

مواجهة الدوري الأخيرة التي أقيمت بين الفريقين كانت يوم 28 يوليو 2019 على استاد برج العرب بعد أن كان الأهلي قد حسم بطولة الدوري رقم 41 لصالحه بعد منافسة شرسة مع الأبيض.

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قاد الأهلي من خارج الخطوط المدرب مارتن لاسارتي، بينما كان خالد جلال المدير الفني الحالي لنادي مصر هو مدرب الزمالك وقتها، وانتهى اللقاء بهدف علي معلول ليفوز الأهلي (1-0).

لعب الأهلي بتشكيل ضم محمد الشناوي، ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وحمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.

بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد، حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وطارق حامد وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم، وأحمد سيد زيزو، وعمر السعيد.

وشهدت المباراة طرد اللاعب أحمد سيد زيزو قبل نهاية المباراة، في مباراة غنية بالكروت حيث حصل فريق الأهلي على 4 إنذارات مقابل 3 للزمالك بخلاف الطرد المباشر.

وينتظر متابعي الدوري المصري قمة المسابقة لتقام من جديد بعد أكثر من عام على أخر ظهور لها، حيث يأمل الفريق الأحمر في تحقيق فوز يقربه أكثر من اللقب 42، بينما يبحث الزمالك عن تقليص الفارق الذي بلغ 17 نقطة بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم للانسحاب في قمة الدور الأول.