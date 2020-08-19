وكيله الجزار يوضح لمصراوي سبب تعثر احتراف اللاعب رغم موافقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال وكيل لاعب الأهلي محمود الجزار، محمد عبد الجابر، إنه تم تجميد صفقة انتقال اللاعب لنادي ريد ستار الصربي؛ لرغبة النادي الصربي في أن يتواجد معه بداية سبتمبر المقبل بسبب الدوري هناك.

وأشار عبد الجابر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إلى أن الأهلي كان قد وافق على بيع الجزار وحدد طلباته ولكنه أكد للنادي الصربي أن الجزار لا يمكنه الاحتراف إلا بعد انتهاء إعارته لنادي الجونة في أكتوبر على أقل تقدير لكن النادي الصربي رفض فكرة التعاقد مع اللاعب في أكتوبر .

وأتم وكيل الجزار تصريحاته بالإشارة إلى إنه سيتم فتح الموضوع من جديد في انتقالات اللاعبين في شهر يناير المقبل؛ خاصة وأن هناك ترحيب من الأهلي ببيع اللاعب وأيضا تمسك من ريد ستار بضمه.

وكان محمود الجزار قد خرج معاراً من الأهلي لصفوف الجونة في الصيف الماضي.