محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه لا يوجد بند في العقد الجديد الخاص بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، يسمح له بالرحيل في نهاية سبتمبر.
وكانت تقارير صحفية سويسرية، أشارت إلى أن فايلر يمتلك بنداً في عقده مع الأهلي، يسمح له بالرحيل عن الفريق في نهاية شهر سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)
وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا يوجد أي بند في عقد فايلر يسمح له بالرحيل عن النادي في نهاية شهر سبتمبر".
وأشار المصدر-الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن العلاقة التي تجمع المدير الفني السويسري والنادي جيدة للغاية.
جدير بالذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد فايلر لمدة عام آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الأهلي لمصراوي عن بند يسمح لفايلر الرحيل في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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