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أول تعليق من الأهلي لمصراوي عن بند يسمح لفايلر الرحيل في سبتمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه لا يوجد بند في العقد الجديد الخاص بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، يسمح له بالرحيل في نهاية سبتمبر.

وكانت تقارير صحفية سويسرية، أشارت إلى أن فايلر يمتلك بنداً في عقده مع الأهلي، يسمح له بالرحيل عن الفريق في نهاية شهر سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

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وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا يوجد أي بند في عقد فايلر يسمح له بالرحيل عن النادي في نهاية شهر سبتمبر".

وأشار المصدر-الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن العلاقة التي تجمع المدير الفني السويسري والنادي جيدة للغاية.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد فايلر لمدة عام آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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