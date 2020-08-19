مباشر.. بايرن 2 - 0 ليون.. نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني، وليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليون بعد الفوز على حساب مان سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما اكتسح البافاري فريق برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم الأحد المقبل.

ويبدأ بايرن ميونيخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير - الدفاع: كيميش - بواتنج - ألابا - ديفيز - الوسط: جورتسيكا - ألكنتارا - وسط الهجوم: جنابري - مولر - بيرسيتش - الهجوم: ليفاندوفسكي

ويبدأ ليون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوبيز - الدفاع: ديناير - مارسيلو - مارسال - الوسط: ديبويس عوار - جيمارايش - ماكسينس كاكيري، - كورني - الهجوم: ممفيس ديباي - إيكامبي

تفاصيل المباراة:

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هدد ليون مرمى بايرن في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بعدما انفرد ممفيس ديباي بالمرمى، ولكن كرته مرت بجوار القائم.

واصل ليون هجماته الخطيرة، حتى جاءت أول هجمة خطيرة لبايرن في الدقيقة العاشرة بعد استخلاص جورتسيكا الكرة ليمررها مع ليفاندوفسكي ويسدد الكرة ولكن الحارس يبعدها بصعوبة لركنية.

وأنقذت العارضة فريق بايرن ميونيخ، بعد مرور إيكامبي.

وانتفض البايرن بانطلاق جنابري في الدقيقة 18 ليسدد قوية تسكن شباك ليون، ليتقدم البافاري بالهدف الأول.

عاود جنابري تهديد مرمى ليون بتسديدة قوية أنقذها الحارس لوبيز.

وكاد ليفاندوفسكي أن يضيف الهدف الثاني، بعد تمريرة مع بيرسيتش، ولكن لوبيز حارس ليون تألق مجددا وأبعدها لركنية.

وأضاف بايرن الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد عرضية من بيرسيتش لم ينجح ليفاندوفسكي في إيداعها الشباك ليكملها جنابري في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وسدد جورتسيكا تسديدة قوية في الدقيقة 43 اصطدمت بقدم ليفاندوفسكي ليتغير اتجاهها قبل أن يبعدها دفاع ليون لركنية.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين نظيفين.