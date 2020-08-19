محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري. ويدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في المركز الـ 9 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق الشوط الأول Advertisements شهد الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة بدون أي خطورة. انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 53 تقدم الإسماعيلي بهدف سجله أحمد مدبولي في شباك الجونة. وفي الدقيقة 63:تعادل حسام عرفات لدجلة بهدف رائع سجله بـ "كعب قدمه" من داخل منطقة الجزاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري.. الإسماعيلي 1 - 1 وادي دجلة.. حسام عرفات يرد بهدف رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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