كومان: سنعيد النظر في اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة

تحدث رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عن تجديد الدماء داخل صفوف الفريق، واللاعبين الذين تخطوا سن الـ٣١ عامًا.
اوضح كومان بأنه يرغب بتواجد اللاعبين الذين يبذلون اقصى جهدهم من أجل برشلونة، وتقديم كل ما يملك.
وألمح كومان الذي وقع عقدًا لمدة عامين مع برشلونة لقيادة الفنية، خلفًا لكيكي سيتين، بأنه حان الوقت لمنح الشباب فرصة للمشاركة مع دمج التوازن بين اللاعبين ذو الخبرة، والشباب.
وأضاف: "هناك لاعبون في عمر معين، قد تكون لديك شكوكحول أدائهم ولكن عليك أن تحترمهم دائمًا، عليك أن تبحث عن الأفضل للفريق وإذا كان عليك اتخاذ قرارات، فسنقوم باتخاذها".
وتابع مدرب برشلونة الجديد:" في سن معين بعض اللاعبين علينا التفكير بما هو الخيار الأفضل للنادي، مع بقاء الإحترام لهم ، هناك قرارات يجب أن تتخذ وعلينا العمل بسرعة".
وواصل:" لاعب في عمره 31 أو 32 لا يعتبر لاعب منتهي، ما يحتاجونههو الجوع والشغف، فقط أريد الإشتغال مع الأشخاص الذي يريدون التواجد في النادي، مع أشخاص مستعدين لمنح كل ما يملكون للنادي".
وأضاف:" لا أريد العمل سوى مع أشخاص يبذلون أقصى جهدهم من أجل برشلونة، علينا النظر أولًا للفريق واللاعبين الموجودين لنعرف ماذا نحتاج".
وأشار: "إذا كانت هناك قرارات إيجابية أو سلبية تجاه اللاعبين فإن أول ما يجب فعله هو التحدث للاعبين".
وأوضح:" حان الوقت لمنح الشباب الفُرص، سنشرك الشباب عندما يستحقون ذلك ، ذوي الخبرة والشباب ، الجودة موجودة، ما يجب تغييره في الفريق هو الشدة، يجب ان يكون هنالك توازن بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب".
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