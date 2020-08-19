كومان: سنعيد النظر في اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة

تحدث رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عن تجديد الدماء داخل صفوف الفريق، واللاعبين الذين تخطوا سن الـ٣١ عامًا.

اوضح كومان بأنه يرغب بتواجد اللاعبين الذين يبذلون اقصى جهدهم من أجل برشلونة، وتقديم كل ما يملك.

وألمح كومان الذي وقع عقدًا لمدة عامين مع برشلونة لقيادة الفنية، خلفًا لكيكي سيتين، بأنه حان الوقت لمنح الشباب فرصة للمشاركة مع دمج التوازن بين اللاعبين ذو الخبرة، والشباب.

وأضاف: "هناك لاعبون في عمر معين، قد تكون لديك شكوك

حول أدائهم ولكن عليك أن تحترمهم دائمًا، عليك أن تبحث عن الأفضل للفريق وإذا كان عليك اتخاذ قرارات، فسنقوم باتخاذها".

‏وتابع مدرب برشلونة الجديد:" في سن معين بعض اللاعبين علينا التفكير بما هو الخيار الأفضل للنادي، مع بقاء الإحترام لهم ، هناك قرارات يجب أن تتخذ وعلينا العمل بسرعة".

Advertisements

وواصل:" لاعب في عمره 31 أو 32 لا يعتبر لاعب منتهي، ما يحتاجونه

هو الجوع والشغف، فقط أريد الإشتغال مع الأشخاص الذي يريدون التواجد في النادي، مع أشخاص مستعدين لمنح كل ما يملكون للنادي".

وأضاف:" لا أريد العمل سوى مع أشخاص يبذلون أقصى جهدهم من أجل برشلونة، علينا النظر أولًا للفريق واللاعبين الموجودين لنعرف ماذا نحتاج".

وأشار: "إذا كانت هناك قرارات إيجابية أو سلبية تجاه اللاعبين فإن أول ما يجب فعله هو التحدث للاعبين".

وأوضح:" حان الوقت لمنح الشباب الفُرص، سنشرك الشباب عندما يستحقون ذلك ، ذوي الخبرة والشباب ، الجودة موجودة، ما يجب تغييره في الفريق هو الشدة، يجب ان يكون هنالك توازن بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب".