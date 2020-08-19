كومان: الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ غير مقبولة وعلينا الإصلاح

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الجديد، عن هزيمة البرسا الثقيلة والمدوية أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين خلال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووقع كومان عقدًا مع برشلونة لتدريب البرسا لمدة سنتين بعد بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق.
قال كومان في تصريحاته:" علينا
وأضاف:" اليوم هو يوم سعيد بالنسبة لي، برشلونة هو بيتي وانااعشق هذا النادي، مهمتنا هي جعل الفريق قوي وإحداث التغيير، علينا العمل جيدا من أجل إرجاع البارسا إلى ما كان عليه في السابق".
وتابع كومان: "حلمي تحقق بالتواجد هنا من أجل تدريب البارسا، إتحاد الجميع سنستطيع تحقيق أهدافنا".
وواصل: "لا يجب أن نلتقى هزيمة كهذه حتى لو كانت ضد فريق مثل بايرن ميونخ، هذه ليست الصورة التي نريدها. لقد كان يومًا حزينًا".
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