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كومان: الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ غير مقبولة وعلينا الإصلاح

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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الجديد، عن هزيمة البرسا الثقيلة والمدوية أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين خلال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع كومان عقدًا مع برشلونة لتدريب البرسا لمدة سنتين بعد بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق.

قال كومان في تصريحاته:" علينا

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إجراء تغييرات ، صورة اليوم ليست كما نريد و لا كما يريد الأعضاء ولا اللاعبون ولا أي شخص آخر، يجب أن نستعيد هيبة أكبر ناد في العالم".

وأضاف:" اليوم هو يوم سعيد بالنسبة لي، برشلونة هو بيتي وانا

اعشق هذا النادي، مهمتنا هي جعل الفريق قوي وإحداث التغيير، علينا العمل جيدا من أجل إرجاع البارسا إلى ما كان عليه في السابق".

‏وتابع كومان: "حلمي تحقق بالتواجد هنا من أجل تدريب البارسا، إتحاد الجميع سنستطيع تحقيق أهدافنا".

وواصل: "لا يجب أن نلتقى هزيمة كهذه حتى لو كانت ضد فريق مثل بايرن ميونخ، هذه ليست الصورة التي نريدها. لقد كان يومًا حزينًا".

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