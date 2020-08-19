بايرن ميونخ يتقدم على ليون بالهدف الأول عن طريق جنابري

تقدم بايرن ميونخ على ليون بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب خوسيه الفالادي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
جاء الهدف عن طريق اللاعب سيرج جنابري في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وذلك بعد لحظات قليلة من ضياع فرصة تقدم ليونبعد اصطدام الكرة بالقائم لمرمى البايرن .
يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى الدور الحالي على حساب برشلونة، بينما تأهل ليون على حساب مانشستر سيتي في دور الـ 8 من البطولة .
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