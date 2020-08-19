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بايرن ميونخ يتقدم على ليون بالهدف الأول عن طريق جنابري

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تقدم بايرن ميونخ على ليون بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب خوسيه الفالادي في الدور نصف النهائي من لكرة القدم .

جاء الهدف عن طريق اللاعب سيرج جنابري في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وذلك بعد لحظات قليلة من ضياع فرصة تقدم ليون

بعد اصطدام الكرة بالقائم لمرمى البايرن .

يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى الدور الحالي على حساب ، بينما تأهل ليون على حساب مانشستر سيتي في دور الـ 8 من البطولة .

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