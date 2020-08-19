يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر كورة لايف ماتش البايرن مباشر

يلتقي فريقا بايرن ميونخ الألماني بنظيره ليون الفرنسي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يخوض بايرن المباراة بتشكيل مكون من: نوير، كيميتش، بواتينج،

ألابا، ديفيز، جوريتسكا، ألكانتارا، جنابري، مولر، بيريسيتش، ليفاندوفسكي.

بينما تضم تشكيلة ليون: أنطوني لوبيس، مارسيلو، جايسون ديناييه، فيرناندو مارسال، ماكسويل

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كورنيه، برونو جيماريش، ماكسينس كاكيريت، حسام عوار، ليو ديوبوا، ممفيس ديباي توكو إيكامبي.