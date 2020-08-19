يلتقي فريقا بايرن ميونخ الألماني بنظيره ليون الفرنسي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
يخوض بايرن المباراة بتشكيل مكون من: نوير، كيميتش، بواتينج،ألابا، ديفيز، جوريتسكا، ألكانتارا، جنابري، مولر، بيريسيتش، ليفاندوفسكي.
بينما تضم تشكيلة ليون: أنطوني لوبيس، مارسيلو، جايسون ديناييه، فيرناندو مارسال، ماكسويلكورنيه، برونو جيماريش، ماكسينس كاكيريت، حسام عوار، ليو ديوبوا، ممفيس ديباي توكو إيكامبي.
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر ) تجدون هنا ( مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر )
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر كورة لايف ماتش البايرن مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.