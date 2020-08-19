يلا شوت – يوتيوب مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة بايرن ميونخ اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب «خوسيه ألفالادي» في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي سيحتضن مباراة نارية من العيار الثقيل بين فريقي بايرن ميونخ وليون، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، ضمن فعاليات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2019-20.

متابعو موقع الوفد سيكونو على موعد مع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت (القاهرة)، أي العاشرة بتوقيت (مكة المكرمة)، وستذاع حصرياً عبر قناة beIN SPORT HD1 بأداء صوتي للمعلق المخضرم عصام الشوالي.

العملاق الألماني كسر كل القواعد وصنع مفاجأة غير متوقعة، عندما أذل برشلونة بنتيجة كبيرة انتهت بثمانِ أهداف مقابل هدفين فقط، في

ربع النهائي من دوري الأبطال، وهو ما سيجعل مهمة النادي الفرنسي صعبة أمام البايرن الذي ظهر بأفضل أحواله في النسخة الحالية.

أما ليون الفرنسي فهو المفاجأة التي لم تخطر في ذهن أحد، إذ تمكن من سحق يوفنتوس بدور الـ 16 وأخرج مانشستر سيتي في ربع النهائي، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حصل مع كتيبة بيب جوارديولا ربما على مر التاريخ قياساً بحجم الفريق ومكانته على جميع الأصعدة.

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بايرن ميونخ يسعى نحو تحقيق الثلاثية ومواصلة انتصاراته، لا سيما أنه الفريق الوحيد في أوروبا الذي فاز في جميع مبارياته بدوري

الأبطال هذا الموسم، فقد تمكن من تسجيل 39 هدفاً خلال تسع مباريات فقط!، دون تلقي أي هزيمة أو السقوط في نتيجة التعادل.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد ليون:

لن يتغيب عن البافاري في مباراة اليوم ضد ليون أي لاعب بعدما استعاد الفريق لاعبه بنجامين بافاراد، من المتوقع أن يعتمد هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري على الأسماء التالية في تشكيلته لخوض هذه المواجهة.

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا – تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة ليون:

لوبيز

مارسال – مارسيلو – دينايير

كورنيه – كاكيريت – جيماريش – دوبوا

عوار

ديباي – إيكامبي

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