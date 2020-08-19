مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ليون في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الان

بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد ليون ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء، 19 من اغسطس، في منافسات الدور النصف نهائي من بطولة دوري الأبطال.

وتنطلق صافرة البداية معلنةً بداية مباراة بايرن ميونخ وليون عند الساعة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاصمة عمّان، أي الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة،

عبر قناة بي إن سبورت HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

الألماني بايرن ميونخ قد كسر كل الحواجز وصنع مفاجأة كبيرة عندما ضرب برشلونة في ربع النهائي بإنتصار تاريخي 8-2، وهو ما سيجعل مهمة ليون صعبة أمام البايرن.

ومن جهة أخرى، قدم ليون مفاجأة في هذه النسخة من البطولة، إذ تمكن من سحق يوفنتوس بدور الـ16 وأقدم على إخراج مانشستر سيتي في ربع النهائي.

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )