التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي ودجلة

انتهاء الشوط الأول بين فريق الأسماعيلي أمام وادى دجلة بالتعادل السلبى بالمباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد الاسماعلية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى العام .
وشهدت الدقيقة 34 من الشوط الأول إرسال حسام عرفات تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت من أمام قدم أحمد شريف أمام المرمى بشكل غريب قبل أن يسيطرعليها دفاع الدراويش .
وفى الدقيقة 39 تشهد كرة خطيرة لفريق الاسماعيلي عن طريق توغل عبدالرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ولكن أحمد رمضان بيكهام شتت الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة لينقذ مرماه من هدف محقق .
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