«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش بايرن ميونخ مباشر live

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره أولمبيك ليون الفرنسي اليوم في تمام الساعه التاسعة مساءًا بمدينة لشبونة، في دور نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

ويقدم بايرن ميونخ أداء مميز في البطولة حيث أقصى فريق برشلونة بنتيجة 8\2 ، كما أستطاع ليون إقصاء فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3\1.

ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق عن مباراة بايرن ميونخ وليون من خلال السطور التالية:.

- يلتقي فريقا بايرن ميونخ وليون في البطولات الأوروبية للمرة التاسعة وفاز الفريق الألماني في 4 مباريات من آخر 8 مباريات لعبها كما تعادل مباراتين وخسر مباراتين.

- هذا الظهور الـ12 لفريق بايرن ميونخ في نصف نهائي

- يتطلع مدرب ليون رودي جارسيا إلى أن يصبح فقط ثاني مدرب فرنسي يقود فريق فرنسي إلى نهائي دوري الأبطال بعد ديديه ديشامب مع موناكو عام 2004.

- بايرن ميونخ ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز في أول 9 مباريات له في نسخة من البطولة بعد برشلونة الذي فعلها عام 2003.

- حسام عوار لاعب وسط نادي ليون صنع 7 اهداف من أصل 14 مباراة له في دوري الأبطال

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) في البطولات الأوروبية للمرة التاسعة وفاز الفريق الألماني في 4 مباريات من آخر 8 مباريات لعبها كما تعادل مباراتين وخسر مباراتين.- هذا الظهور الـ12 لفريق بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا - يتطلع مدرب ليون رودي جارسيا إلى أن يصبح فقط ثاني مدرب فرنسي يقود فريق فرنسي إلى نهائي دوري الأبطال بعد ديديه ديشامب مع موناكو عام 2004.- بايرن ميونخ ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز في أول 9 مباريات له في نسخة من البطولة بعد برشلونة الذي فعلها عام 2003.- حسام عوار لاعب وسط نادي ليون صنع 7 اهداف من أصل 14 مباراة له في دوري الأبطال

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