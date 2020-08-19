يلا شووت بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وليون.. يلا شوت حصري كورة لايف بايرن ميونخ ضد ليون

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "خوسيه ألفالادى" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لمتابعة مباراة بايرن ميونخ الألمانى وليون الفرنسي في نصف نهائي دورى أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا. وتأهل بايرن ميونخ بعد أن اكتسح اكتسح برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، بينما فجر فريق ليون بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. يدخل الفريق البافارى المباراة بمعنوية كبيرة جدا بعد الأداء الرائع الذي ظهر به أمام برشلونة والانتصار الساحق والتاريخي. والتاريخي. في المقابل، يخطط ليون لمواصلة المفاجآت بعدما أخرج يوفنتوس من دور الـ16 رغم وجود كريستيانو رونالدو في البيانكونيري، ثم اطاح بفريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا. لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



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