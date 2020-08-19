رياضة | الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتوقع ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، تشكيل الأهلي، حيث أشار إلى أن الأهلي سيبدأ بـ مروان محسن في الهجوم، وخلفه أجاي وقفشة.

وتابع، "فيما سيكون أيمن أشرف ومعلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في الدفاع، فضلا عن السولية وديانج في الوسط، وسيدفع بمحمد هاني ولكن أمام أحمد فتحي في الوسط، حتى ينجح في إيقاف خطورة عبد الشافي".

وواصل، "أراهن أن فايلر مدرب الأهلي سيبدأ مباراة الزمالك بأحمد فتحي وهذه قراءة فقط لعقل المدرب وليست معلومة".