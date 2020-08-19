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رياضة | عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فاتي يصدم خورخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي يُفكر في الخروج من في السنوات المقبلة،على هامش رغبته في صناعة أسم كبير في سماء الكرة العالمية.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن فاتي قد قام بتغيير وكيل أعماله من خورخي ميسي، إلى مينديز.

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ويعد الوكيل الأعمال البرتغالي من أبرز وكلاء الأعمال في العالم، حيث لديه تأثير وتقدير واهتمام كبير لدي أندية " ء بنفيكا ، بورتو ، موناكو ، فالنسيا ، باريس سان جيرمان " .

كما يدير مينديز اعمال النجم البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي ، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، واللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الانجليزي، والعديد من اللاعبين والمدربين.

يذكر أن فاتي قد تلقي عروض في الفترة الأخيرة من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، الا أن رغبه جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أبقت اللاعب داخل الكامب نو.

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