رياضة | جمهورية شبين يصرف 3000 جنيه لكل لاعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يصرف 3000 جنيه لكل لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي جمهورية شبين، بمنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ثلاث آلاف جنية، لكل لاعب، اليوم الأربعاء، من قيمة المرتبات الشهرية للاعبين، والتي يتم صرفها على ثلاث دفعات.

وواصل الفريق المنوفي تدريباتة الجماعية، على ملعبه، استعداداً لعودة المباريات الرسمية، في سبتمبر المقبل، حيث يتبقى لكل فريق 5 جولات قبل ختام الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب جمهورية شبين، 5 مباريات، عقب قرار إستكمال المسابقة، حيث سيواجه، نجوم المستقبل، على ملعب شبين، في الجولة التاسعة عشر، يوم الإثنين 21 سبتمبر المقبل، ثم سيحل ضيفًا على فريقا المريخ، والنصر، قبل أن يستضيف الداخلية، ثم يخرج النادي المنوفي، لمواجهة فريق سيراميكا في ختام الموسم الحالي.

ويحتل الجمهورية المركز السادس، برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع القناة، حيث لعب الفريق المنوفي، 17 جولة، حقق خلالهم، 5 إنتصارات، و7 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 11 هدف، وعليه 9 أهداف.

ومن المقرر أن يخوض جمهورية شبين مرانه في العاشرة من صباح الخميس، قبل الحصول على راحه 24 ساعة يوم الجمعة.