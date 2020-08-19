رياضة | وكيل أعمال ديبالا يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال ديبالا يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خورخي أنطون وكيل أعمال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس حقيقة الأنباء التي أكدت في الآونة الأخيرة إمكانية رحيل موكله الأرجنتيني عن صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأنباء انتشرت مجددًا في الأيام الماضية عن رغبة يوفنتوس في بيع النجم الأرجنتيني الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

وقال خورخي أنطون في تصريحات صحفية:"قرأت العديد من الشائعات عن ديبالا في الأيام الماضية و هي كلها خاطئة، ديبالا سعيد بالاستمرار في صفوف يوفنتوس".

واختتم أنطون تصريحاته قائلاً:"نحن في الوقت الحالي نعمل مع النادي على تجديد عقده بنفس المطالب القديمة".