رياضة | الإعلان عن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - دافيد الآبا - ديفيز.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جوريتزكا - جنابري - ببريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

وكان قد أطاح فريق بايرن ميونخ قد صعد لدور النصف نهائي على حساب برشلونة بعد الفوز بنتيجة 8-2 في المباراة التي أقيمت في لشبونة.