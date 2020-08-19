رياضة | عضو مجلس إدارة برشلونة يعلق على احتمال رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس إدارة برشلونة يعلق على احتمال رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تشافي فيلاجوانا عضو مجلس إدارة برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني يعتبر من الأعمدة الأساسية في مشروع برشلونة الجديد وأنه البرغوث الأرجنتيني مستمر في صفوف الفريق الكتالوني حتى يبلغ الأربعين من عمره.

وقال فيلاجوانا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"ليونيل ميسي يرغب في الاعتزال في برشلونة، نحن نعمل على إجراء التغييرات اللازمة وإسعاده ببناء فريق قوي".

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وأضاف:"لا نفكر في احتمال رحيله، ميسي يمكنه اللعب لبرشلونة حتى سن 40 عاماً".

وعن مستقبل لويس سواريز نجم الفريق، علق فيلاجوانا قائلاً: "بالنسبة لمستقبل لويس سواريز سيقرره المدير الفني الجديد".

وعن لاوتارو، اختتم فيلاجوانا تصريحاته قائلاً:"نحن نقيم إمكانية إحضار لاوتارو مارتينيز، إنه من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه".