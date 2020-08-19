رياضة | شريف فؤاد: النادي الأهلي لن يتخلى عن أبنائه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شريف فؤاد: النادي الأهلي لن يتخلى عن أبنائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه نهج وهو الوقوف بجانب أبنائه وعدم التخلي عنهم وهو ما يحدث من مجلس الإدارة مع مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"النادي الأهلي لديه منهج بأن أبنائه المخلصين لهم مكانة خاصة والنادي يقدرهم تقدير خاص، فما بالك لو كان هناك حالة إنسانية تستوجب أن يقف النادي الأهلي بجوار ابن من أبنائه وهذا نهج الكابتن محمود الخطيب.

وتابع :"الكابتن محمود الخطيب يعتبر مؤمن زكريا ابن من أبناء النادي الأهلي وهو ليس مقيدا في قائمة الفريق وبالتالي طبقا للقانون واللوائح لأن الأهلي مؤسسة مالية تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الأجهزة الرقابية وهناك لوائح نتحرك في حدودها وبالتالي

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وأوضح :"مؤمن يمر بظروف صعبة للغاية وتكاليف علاجه باهظة للغاية ويحتاج للعلاج خارج مصر، وكان هناك قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه لا تخلي عن مؤمن زكريا بغض النظر مقيد بالقائمة من عدمه".

وتابع :"في مرتين تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على دفعات لمساعدة اللاعب في علاجه ولكن لأن علاج اللاعب يتكلف أكثر كان قرار من مجلس الإدارة بمنح اللاعب قيمة تعاقده إلى مؤمن زكريا".

وأشار :"هذا القرار ليس قرار مجلس الإدارة فقط لأن اللوائح تمنع ذلك ولا بد من موافقة وزارة الشباب والرياضة وكان هناك خطاب من الكابتن محمود الخطيب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأتم حديثه :"كلنا ثقة في أن الدكتور أشرف صبحي وجميع المعنية في وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على هذا صرف هذا المبلغ لمؤمن زكريا لاستكمال علاجه ويعود نجما في ملاعب كرة القدم وهذا نهج النادي الأهلي ولن يتخلى عن أبنائه".