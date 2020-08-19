اخبار الرياضه

رياضة | هل يعود كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يعود إلى ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يحلم بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ديلي تيلجراف البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الأيام الماضية بأن مجموعة بيلاجراف نوفا السنغافورية تقترب من شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 310 مليون يورو فقط.

Advertisements

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في حال تمكنت مجموعة بيلاجراف نوفا من شراء نيوكاسل يونايتد فإنهم سيحاولون التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تقارير صحفية كانت قد إدعت أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عرض خدمات النجم البرتغالي على كلا من وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس لا يمانع رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الحالي لأن النادي الإيطالي حريص جدًا على إنعاش خزائنه بعد أزمة تفشي وباء بالإضافة إلى خفض فاتورة الأجور في النادي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا