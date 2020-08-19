رياضة | هل يعود كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يعود كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يحلم بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ديلي تيلجراف البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الأيام الماضية بأن مجموعة بيلاجراف نوفا السنغافورية تقترب من شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 310 مليون يورو فقط.

Advertisements

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في حال تمكنت مجموعة بيلاجراف نوفا من شراء نيوكاسل يونايتد فإنهم سيحاولون التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تقارير صحفية كانت قد إدعت أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عرض خدمات النجم البرتغالي على كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس لا يمانع رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الحالي لأن النادي الإيطالي حريص جدًا على إنعاش خزائنه بعد أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى خفض فاتورة الأجور في النادي.