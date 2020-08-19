شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعلن ضم موهبة شابة مجانًا لتدعيم صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب الشاب تيم أكينولا، بعد مغادرته لفريق هيدرسفيلد تاون نهاية الموسم المنقضي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن أكينولا صاحب الـ19 عاما، التقى بزملائه الجدد كما تدرب مع فريق أرسنال تحت 23 عاما استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف أن أكينولا سبق له اللعب لفريق لينكولن سيتي، حيث ساهم تطوره في انضمامه إلى الفريق الأول، كما أنه سبق له الانضمام إلى فريق لينكولن يونايتد المنافس في دوري الهواة، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير عام 2019.