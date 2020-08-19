شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. كشرى يسقط أمام الأهلي بهزيمة ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مباراته أمام نظيره الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الكروى الجارى 2019- 2020، فى مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولى، ويتجمد رصيد ممثل الصعيد عند النقطة التاعسة عشرة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة ويستمر فى منطقة الخطر.

وواصل أحمد عبدالمنعم كشرى، مهاجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق نادى أسوان، هزائمه الثقيلة فى مواجهة المارد الأحمر للمباراة الثالثة على التوالى.

وكانت باكورة مواجهات كشرى بالنادى الأهلى فى موسم 2016- 2017، والخسارة برباعية نظيفة على يد الفريق الأحمر الذى كان يدربه حسام البدرى وقتها، ومباراة شهدت تسجيل عبدالله السعيد أول «هاتريك» فى مشواره بالدورى الممتاز.

وفى المباراة الثانية التى كان خلالها كشرى يترأس الجهاز الفنى لفريق الترسانة نجح الأهلى فى قلب الطاولة على الشواكيش والفوز بنتيجة 3/2 بمنافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر فى موسم 2018- 2019.

وعاد كشرى للسقوط فى مواجهة الأهلى بثلاثية نظيفة خلال توليه المهمة الفنية لأسوان وفى مواجهة أهلى فايلر، فى أمسية الاثنين الماضى بملعب القاهرة بمنافسات الدورى الممتاز للموسم الجارى، لترتفع حصيلة وغلة أهداف القلعة الحمراء فى شباك أندية «كشرى» للرقم 10 خلال 3 مواجهات فقط.

وكان الأهلى يخشى مسلسل التعثر أمام أبنائه السابقين خلال مواجهة كشرى، حيث فقد أبناء التتش 4 نقاط بالدورى هذا الموسم على يد نجومه القدامى، وذلك من خلال التعادل أمام سموحة الذى يقوده المدير الفنى حمادة صدقى، ثم فقدان نقطتين جديدتين فى لقاء الإنتاج الحربى على يد المخضرم مختار مختار. وينفرد الأهلى بصدارة جدول ترتيب المسابقة المصرية وحيداً برصيد 56 نقطة وبفارق واسع عن أقرب منافسيه، فى الوقت الذى تشير فيه لغة الأرقام إلى تفوق كاسح للمارد الأحمر عن أقرانه بالمسابقة، حيث يمتلك خط الهجوم الأفضل والأشرس بـ 52 هدفاً وخط الدفاع الأقوى بـ 5 أهداف فقط سكنت شباكه على مدار 20 مباراة له بالمسابقة تحت قيادة فنية للسويسرى

رينيه فايلر.

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