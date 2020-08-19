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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا الجمعة استعدادًا للقمة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادًا للقاء القمة أمام النادي الأهلي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

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