شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا الجمعة استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادًا للقاء القمة أمام النادي الأهلي. ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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