شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: نبحث كافة الأمور من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يبحث كل الأمور من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة، خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا، بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من ٥ أشهر عن خوض أي مباريات رسمية، وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري، وخوض اللاعبين عددًا من المباريات أملا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.