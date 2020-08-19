شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك المشاركين في لقاء نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام فريق نادي مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.