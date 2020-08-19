شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد للدوري للإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الدوري الإيطالي اليوم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحد فرق الدوري الإيطالي. وكان نادي كالياري، قد أعلن أمس الثلاثاء، إصابة نجمه البلغاري الدولي كيريل ديسبودوف بفيروس كورونا، وأن اللاعب بدأ العزل الصحي في منزله.

ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإنه تم اكتشاف، إصابة 3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا ضمن صفوف كالياري، اليوم الأربعاء. وأشار إلى أن فترة الإعداد الخاصة بفريق كالياري قبل بداية الموسم الجديد، باتت مهددة بالتأجيل.