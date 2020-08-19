شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للقمة بمران بدني شاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.
كما شهدت التدريبات فقرة بدنية أخرى تحت قيادة أحمد عصمت، مسؤول الأحمال بالفريق، وشملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يبدأ الاستعداد للقمة بمران بدني شاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.