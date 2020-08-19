شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للقمة بمران بدني شاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

كما شهدت التدريبات فقرة بدنية أخرى تحت قيادة أحمد عصمت، مسؤول الأحمال بالفريق، وشملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.