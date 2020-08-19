شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول للزمالك، محمد أبوجبل، ومحمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، خلال المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

بدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية أخرى، شملت بعض التمارين الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديد من مسافات قريبة.

كما شهدت التدريبات تألق كبير لرباعي حراسة المرمى، حيث نالوا جميعاً إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول.