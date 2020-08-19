شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن علي الأساسيين في التقسيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تقسيمة جماعية نهاية مران اليوم، والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.

كما شهدت التقسيمة حماس كبير، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركة اللاعبين في تدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

Advertisements