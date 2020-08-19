شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن علي الأساسيين في التقسيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تقسيمة جماعية نهاية مران اليوم، والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الفريق لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.
كما شهدت التقسيمة حماس كبير، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركة اللاعبين في تدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يطمئن علي الأساسيين في التقسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.