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شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة توقيع رونالد كومان على عقود تدريب برشلونة حتى 2022 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وقع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، اليوم الأربعاء، على عقده مع النادي الكتالوني. ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو توقيع كومان على العقد، رفقة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.
كما تم التقاط عدة صور لكومان وبارتوميو مع القميص الجديد لبرشلونة، وعليه اسم المدرب الهولندي. يذكر أن عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، لكن من حق مجلس الإدارة المقبل للبارسا، عدم الموافقة على استمرار المدرب الهولندي عقب نهاية الموسم الأول.
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