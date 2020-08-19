شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: الجهاز الفني للمنتخب مازال يتابع مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مبارياتالدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

وأضاف بأن هناك أكثر من تفكير لاستغلال أجندة أكتوبر المقبل وكل الاحتمالات واردة بما يصب في النهاية على مصلحة المنتخب سواءًبالسماح باستكمال الدوري في فترة التوقف الدولي في حال رأى الجهاز الفني احتياج اللاعبين لمزيد من المباريات لتفادي أي إصاباتمستقبلية مع التدرج في خوض مباريات لمستويات أعلى مع تعويض المنتخب لهذه الفترة قبل أجندة نوفمبر ومنح المنتخب أسبوع إضافيلخوض مباراة ودية للاطمئنان علي لاعبيه، موضحا أن هذا لايعني ضياع فرصة خوض تجمع للمنتخب في أجندة أكتوبر بقوله إن هذاالاتجاه قائم في تفكير الجهاز الفني.

اختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده على أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في كافه الارتباطات لاتخاذ قرارهالمناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.