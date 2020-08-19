شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية جديدة قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام العاشرة صباحاً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، عقب الخضوع لمسحة كورونا.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.
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