شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي ومحاولات لتجهيزه لمباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية . ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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