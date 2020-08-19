كارتيرون يشرح للاعبي الزمالك اخطاء مباراة مصر ويحذر من تكرارها في القمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وقام المدير الفني بالحديث مع عبدالعزيز عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفند كارتيرون للاعبيه اخطاء مباراة نادي مصر لتفادي تكرارها امام الأهلي في القمة
وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام نادي مصر ببطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ٢١ ببطولة الدوري الممتاز.
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