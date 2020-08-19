العدالة.. اختبار أول لفرسان مكة بقيادة المحياني

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وفي أول مهمة تدريبية رسمية له يقود مساعد المدرب اللاعب السابق عيسى المحياني، الفريق بعد أن أنهت الإدارة علاقتها بالمدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو أمس الأول وكلفت المحياني ومساعده أسامة برناوي بتسيير الأمور الفنية حتى نهاية الموسم.
وكان الوحدة خسر في جوالات ما بعد التوقف، أمام الشباب والنصر في ملعبه، وتعادل مع الرائد خارج ملعبه، مما أدى إلى تراجعه للمركز الخامس برصيد 40 نقطة بدلا عن الثالث الذي كان يحتله قبل التوقف. ويهدف اليوم إلى استعادة آماله في المنافسة على مركز يؤهله للعب بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
أما العدالة صاحب المركز الأخير برصيد 20 نقطة، فيخوض المباراة على أنها مصيرية لعلمه أن التفريط فيها يعني بنسبة كبيرة عدم نجاته من الهبوط.
وسيحشد أبناء الحليلة كل قواهم لتخطي عقبة فرسان مكة رغم أن الفريق عائد من هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام المتصدر الهلال 0-4.
وسيرمي المدرب الإيطالي جويفاني ساليناس بكل عناصره المؤثرة في مقدمتها الثلاثي اليو سيسيه وتشارليز اندريا وأداما تراوري.
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