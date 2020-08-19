شكرا لقرائتكم خبر كعكة التعاون تغري النصر والفيحاء يتوعد ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم ضعف آماله في الاحتفاظ بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتشبث الوصيف فريق النصر (51 نقطة) بأمل تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الهلال الذي يفوقه بفارق 9 نقاط، وذلك عندما يحل اليوم ضيفا ثقيلا على التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ26.

ويأمل النصر بقيادة مدربه روي فيتوريا في تعميق جراح ضيفه واستغلال الوهن الذي ظهر عليه عقب استئناف الدوري، حيث خسر التعاون لقاءاته الثلاثة الماضية بعد العودة، أمام الفيصلي والشباب وضمك.

ولا يزال النصراويون يعيدون حسابات الجولات المتبقية من الدوري بين فترة وأخرى، وهم يمنون النفس بأن تطال الهلال أكثر من خسارتين بدءا من اليوم أمام الأهلي، حتى يتمكنوا من اللحاق به في تكرار لشريط الموسم الماضي.

في المقابل يسعى أصحاب الأرض بقيادة مدربهم فيتور كامبيلوس لإيقاف مسلسل نزف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات حتى يتمكن من مغادرة المركز العاشر الذي يحتله حاليا برصيد 32 نقطة.

وسبق أن التقى الفريقان 19 مرة خلال دوري المحترفين، فاز خلالها النصر 12 مرة، بينما حقق التعاون الفوز في 3 مباريات فقط، فيما حسمت نتيجة التعادل 4 مواجهات أخرى.

يشار إلى أن مواجهة الدور الأول انتهت بفوز النصر 2-1.

Advertisements

الفيحاء وضمك

يبحث الفيحاء عن تحقيق فوزه الأول بعد مرحلة التوقف عندما يستضيف ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتأمل كتيبة المدرب خورخي سيماو إيقاف مسلسل هدر النقاط بعد تلقي خسارتين أمام الفتح والاتفاق، والتعادل مع الشباب في الجولة الماضية ليتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ28 في المركز الـ11.

أما ضمك، فيريد بقيادة مدربه الجزائري بن زكري مواصلة عودته القوية ومغادرة شبح الهبوط الذي لا يزال يلاحقه. وكان ضمك الذي يحتل المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 24 نقطة، خسر من الرائد بعد التوقف، لكنه تغلب على الفيصلي والتعاون.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز ضمك 2-1.