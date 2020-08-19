شكرا لقرائتكم خبر رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي برشلونة أمس رسميا تعيين رونالد كومان مديرا فنيا بعقد يستمر حتى عام 2022.

ويأتي إعلان برشلونة عن تعيين لاعبه السابق كومان مدربا، بعد يومين من إعلان إقالة كيكي سيتين من المنصب إثر الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 8 الجمعة الماضي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان المدافع الهولندي السابق كومان سجل هدف الفوز لبرشلونة عندما توج بلقب الكأس الأوروبية لأول مرة في 1992، ويواجه الآن تحديا هائلا من أجل تصحيح مسار الفريق من جديد.

وسبق لمدرب المنتخب الهولندي تدريب فرق عدة في هولندا من بينها إياكس وفينورد وإيندهوفن، كما درب بنفيكا البرتغالي وإيفرتون وساوثهامبتون الإنجليزيين.