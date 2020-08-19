شكرا لقرائتكم خبر رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي إعلان برشلونة عن تعيين لاعبه السابق كومان مدربا، بعد يومين من إعلان إقالة كيكي سيتين من المنصب إثر الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 8 الجمعة الماضي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.
وكان المدافع الهولندي السابق كومان سجل هدف الفوز لبرشلونة عندما توج بلقب الكأس الأوروبية لأول مرة في 1992، ويواجه الآن تحديا هائلا من أجل تصحيح مسار الفريق من جديد.
وسبق لمدرب المنتخب الهولندي تدريب فرق عدة في هولندا من بينها إياكس وفينورد وإيندهوفن، كما درب بنفيكا البرتغالي وإيفرتون وساوثهامبتون الإنجليزيين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.