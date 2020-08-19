شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. لاعبو الأبيض يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز. ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام العاشرة صباحاً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، عقب الخضوع لمسحة كورونا. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام فريق مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقام كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.