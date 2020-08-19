شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. تدريبات ترفيهية للاعبي الأحمر استعدادا للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء. وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وخاض جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تدريبات في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى جيرالدو جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بجانب فقرات أخرى في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستشفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له، لا سيما أن اللاعب غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان للإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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