شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أحمد الشيخ يكتفي بأداء جلسة في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.خاض جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تدريبات في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.