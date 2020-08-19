شكرا لقرائتكم صحيفة سويسرية: رينيه فايلر ينتقل إلى بيراميدز سبتمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رجحت صحيفة سويسرية انتقال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الى بيراميدز نهاية سبتمبر المقبل في أقوى الصفقات الصيفية التي يسعى المنافس للقلعة الحمراء خطفها بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "aargauerzeitung" السويسرية أنه وبالرغم من تجديد التعاقد مع المدير الفني الا أن هناك ثغرة في عقد رينيه فايلر تمنحه الضوء الأخضر في الرحيل عن الأهلي بنهاية سبتمبر المقبل وعدم الاستمرار في الموسم القادم دون دفع أية شروط جزائية للقلعة الحمراء.



رينيه فايلر

أضافت الصحيفة، أن بعض الأندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع فايلر، ومن أبرزهم نادى بيراميدز، الذى يرغب في توجيه ضربة جديدة للقلعة الحمراء، بعد حصوله على خدمات رمضان صبحى، لاعب هدر سفيلد تاون الإنجليزي، بعد رفضه استكمال مشواره مع الأهلى.

Advertisements

وأشارت الصحيفة، إلى فايلر يشعر بعدم الراحة بعيدا عن أوروبا، والتي من الممكن أن تكون وجهة مدرب الأهلى المقبلة، خاصة وأن فايلر، دائما ما يقوم بمفاجأت عديدة في مشواره التدريبى.

ونجح فايلر، في تولى تدريب الأهلى، في أغسطس من عام 2019، مع المارد الأحمر، في تصدر الدوري المصرى، برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة، عن منافسه المباشر الزمالك، صاحب الـ39 نقطة، كما وصل مع الفريق لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه فريق الوداد المغربى، الشهر المقبل.

ويستعد الأهلى، لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، مساء السبت المقبل، في قمة الكرة المصرية.