شكرا لقرائتكم النصر يهزم البنك الأهلى بثلاثية وديا استعدادا لدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق النصر علي البنك الاهلي بثلاثية دون رد في المباراة التجريبية الاولي لابناء سيد عيد ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها يوم 20 سبتمبر والتي يستهلها النصر بمواجهة المريخ البورسعيدي .. تقدم محمود السيد بالهدف الاول للنصر في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس قوية وفي الشوط الثاني أضاف يوسف مجدي عبد الغني الهدف الثاني من انفراد واودع الكرة في الزاوية اليسري لحارس البنك وقبل نهاية اللقاء تمكن يوسف عبد الغني من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له من تمريرة رائعة من محمد حسن .

وقام سيد عبد بإشراك عدد كبير من للاعبيه علي مدار شوطي اللقاء وبدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام سعد في حراسة المرمي واسامه الليبي واحمد كالوشا وحموده سمير وأحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف واحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم ومحمود السيد.

Advertisements

في الشوط الثاني تم الدفع بأحمد بدوي في حراسة المرمى واحمد اشرف و حسام اشرف وكريم الضو وأحمد ساهر ويكا ويساهم وادهم احمد ومعتصم شيكا وجودة ايمن ومحمود كهرباء ويوسف مجدي وحازم ممدوح ومحمد حسن .

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في الرابعة عصرا .