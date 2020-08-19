شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. كارتيرون يوقف المران لتصحيح أخطاء اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تقسيمة جماعية في نهاية مران اليوم، والذي يقام حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.
كما شهدت التقسيمة حماس كبير، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية.وسبق الفترة الفنية حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في تدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.
انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام فريق مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وقام كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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