الزمالك ضد الأهلي .. كارتيرون يوقف المران لتصحيح أخطاء اللاعبين

جدة - عمرو شويل شارك لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تقسيمة جماعية في نهاية مران اليوم، والذي يقام حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.

كما شهدت التقسيمة حماس كبير، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية.وسبق الفترة الفنية حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في تدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.